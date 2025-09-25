Секс на скорости: блогер из Осетии задержан в Таиланде за публичный разврат

Полиция Пхукета задержала осетинского блогера Георгия Дзугкоева. Россиянин занялся сексом с проституткой в кузове движущегося по трассе пикапа. NEWS.ru рассказывает о ситуации, в которую угодил россиянин.

Осетинский блогер

Георгий Дзугкоев известен в рунете по кличке Geo Vaxue. Большая часть его контента снята в алкогольном или наркотическом угаре.

Хотя начинал уроженец Северной Осетии с обзоров дорогих автомобилей в Сети, довольно скоро он скатился в треш-контент. Градус провокации повысился с момента, когда своей напарницей он сделал алкоголичку Розу.

Дзугкоев дал коллеге кличку Розенваген и всячески оскорблял ее на видео, проявлял агрессию к ней, а та подыгрывала ему. В июне 63-летняя Роза была госпитализирована после очередной алкогольной вечеринки — у нее оторвался тромб. Но довольно скоро женщина пришла в себя и снова появилась в роликах своего продюсера.

Не понравился Бастрыкину

Дзугкоев давно не появляется в России. В 2024 году в Краснодаре суд оштрафовал его по статье о мелком хулиганстве. Мужчина оскорблял прохожих и бил собак на улице, публикуя в Сети свои глумливые ролики. На суде мужчина заявил, будто хотел так помочь объектам своих насмешек, но суть его помощи в таком виде разъяснить не смог.

«В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, пояснив, что не преследовал цели унизить кого-то, а его ролики призваны помогать. В чем заключается помощь от оскорблений, суд так и не понял», — сообщили в пресс-службе.

До этого проверить блогера требовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Его возмутило видео, в котором Гео бьет Розу ладонью по лицу и отпускает в ее адрес пошлые комментарии.

Секс в пикапе

На этот раз на Гео обозлились власти Пхукета. Он был объявлен в розыск после того, как в Сети появилось видео с автопрогулки Гео. На записи блогер, стоя в кузове пикапа, занимался сексом с девушкой.

«Сообщите ближайшему полицейскому, если видели этого человека, поскольку человек пытается скрыться за пределами Пхукета, но не может покинуть аэропорт. Это может быть сделано на машине или лодке, такое поведение человека наносит большой ущерб Таиланду», — говорилось в ориентировке на Гео.

25 сентября полиция задержала Гео и Розу, которая не была причастна к этому инциденту. В СМИ появились фото из отделения. Теперь блогеру грозит штраф и депортация.

