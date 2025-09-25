Папа изнасиловал младенца до полусмерти: как наказали отца-садиста?

В США завершился суд над жителем Кентукки, который надругался над своей полугодовалой дочерью. В колонии мужчина проведет 30 лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Мама привезла в больницу

Сейчас Майкиллу Пакетту 26 лет. С 2023 года он находился под стражей по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности полугодовалой дочери, пишет журнал People.

Его 21-летняя супруга 10 августа 2023 года привезла в больницу свою полугодовалую дочь в тяжелом состоянии. У девочки было обильное кровотечение в области половых органов.

Офицеры выяснили, что девочку изнасиловал ее 23-летний отец и мать знала об этом. В итоге обоих родителей арестовали.

«Злоупотребления в этом случае были просто ужасающими. Правоохранительные органы и прокуратура отреагировали всей мощью системы правосудия Кентукки», — заявил прокурор Зак Гринвелл, выступавший обвинителем Пакетта.

Без права на УДО

Недавно суд приговорил насильника к 30 годам колонии. На свободу он выйдет, когда ему будет больше 50 лет. Еще на десять лет после отбытия срока суд запретил ему приближаться к своей дочери.

Генеральный прокурор Кентукки Рассел Коулман уточнил, что Пакетт не будет иметь права на условно-досрочное освобождение.

Кроме непосредственно статьей о сексуальном насилии и подвержении опасности, мужчине также инкриминировали статью об инцесте. В Кентукки запрещена интимная близость между родственниками.

«Каждый день правоохранительные органы и прокуроры Кентукки смотрят в темноту и видят одни из самых ужасных проявлений, которые только можно себе представить. Благодаря ревностному сотрудничеству с прокурором штата Гринвеллом и его офисом мы ясно дали понять, что подобному преступному поведению нет места в Кентукки, и мы будем использовать все законные средства, чтобы положить ему конец», — сказал прокурор Коулман.

Кентукки жесток к детям

Жизни пострадавшей малышки сейчас ничего не угрожает. Ее личность не раскрывается на законных основаниях. Дело матери девочки до сих пор не передано в суд.

Как пишет Daily Mail, первоначально ребенок находился на лечении в отделении неотложной помощи больницы в Мэдисонвилле, но его пришлось доставить на самолете в детскую больницу Нортона в Луисвилле, расположенную примерно в 150 милях от дома.

По данным отчета Минздрава и социальных служб США «Жестокое обращение с детьми», уровень жестокого обращения с детьми в Кентукки является четвертым по величине среди штатов США. В отчете проанализирована статистика штата за 2023 год и установлено, что показатель числа детей, ставших жертвами жестокого обращения в Кентукки, составил 14,2 на 1000 детей. Это означает, что 14 из 1000 детей в Кентукки в 2023 году столкнулись с той или иной формой жестокого обращения или пренебрежения.

Уровень жестокого обращения с детьми в этом штате почти в два раза превышает средний показатель по стране, который составляет 7,4 на 1000. При этом наибольшее количество жертв в Кентукки составили дети в возрасте до одного года.

