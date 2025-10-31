Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в крупном ДТП в Туле. NEWS.ru рассказывает о подробностях произошедшего.

Пошла на обгон по мокрой дороге?

По данным ГАИ, инцидент произошел примерно в 07:30 на Пролетарском мосту. Столкнулись две маршрутки, трамвай и два легковых автомобиля. При этом губернатор Дмитрий Миляев уточнил, что детей среди погибших и раненых нет.

«Сегодня утром на Пролетарском мосту Тулы (в районе ТЦ „Макси“) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных транспортных средств и трамвая. По предварительным данным, четыре человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. <…> Детей среди погибших и раненых нет», — написал Миляев в Telegram-канале.

Telegram-канал «Только новости» опубликовал видео с моментом аварии. Судя по кадрам, цепочку происшествий запустила одна из маршруток, когда пошла на обгон по мокрой дороге, обходя поток по трамвайным рельсам.

12 бригад медиков

По словам главы региона, скорая помощь прибыла на место ДТП спустя шесть минут. Помощь гражданам оказывали 12 бригад медиков. На месте продолжают работать оперативные службы и правоохранители. Минздрав Тульской области открыл горячую линию для близких пострадавших.

«Уточнить информацию о родственниках, пострадавших в сегодняшнем ДТП, можно по телефону: 8-800-444-40-03», — написал губернатор.

На место также прибыла следственная группа управления СКР по региону. Возбуждено уголовное дело, но при этом в ведомстве не уточняют, по какой именно статье.

Подвели рельсы?

Источник ТАСС в правоохранительных органах приводит иную версию причин произошедшего — авария могла произойти из-за проблем с трамвайными рельсами.

«Трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна, и его занесло на встречную полосу, как раз на маршрутки», — сообщил источник.

В этот момент второй автомобиль пытался уйти от столкновения и также пострадал. Этой версии вторит зампредседателя регионального правительства Родион Дудник в комментарии изданию «Тульская пресса». Он отметил, что люди погибли именно в маршрутках. В одной из них оказался один погибший, а в другой — трое, среди которых водитель. Два легковых авто задело по касательной.

Издание пишет в своем репортаже, что первое время тела погибших лежали на проезжей части, а один из трупов лишился головы.

По данным 71.RU, пятеро пострадавших в ДТП сейчас находятся в тяжелом состоянии. На месте ДТП среди груды металла остаются лежать личные вещи пассажиров.

Читайте также:

Два трупа без голов: что происходит в лесах Свердловской области?

Кроссовки и части тела: зацепер скончался после ссоры с родителями

Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом