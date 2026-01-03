Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 09:42

Территория рядом с военной базой в Каракасе обесточена после взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Территория вокруг военной базы на юге Каракаса была обесточена, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. За некоторое время до этого в столице Венесуэлы прогремела серия мощных взрывов.

Южная часть Каракаса около военной базы без электричества, — говорится в публикации.

По данным CNN, взрывы прогремели в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. По предварительной оценке, они раздались на территории военных объектов — базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Очевидцы заметили в Каракасе несколько вертолетов, предположительно, американской армии. В Сети также появились кадры, снятые жителями города.

Накануне, 2 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность к переговорам с США по соглашению о борьбе с наркотрафиком. Глава государства также не исключил возможность обсуждения американских инвестиций в нефтяной сектор страны.

Кроме того, Мадуро заявил, что у него был только один разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, беседа велась в уважительном ключе.

Каракас
Венесуэла
взрывы
США
войны
конфликты
отключения
электричество
