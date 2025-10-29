Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом

Военный суд отправил в СИЗО 37-летнего Михаила Слободяна, который в понедельник, 27 октября, в городе Ревде Свердловской области сбил на своем автомобиле трех девочек. NEWS.ru рассказывает о новых деталях в уголовном деле.

«Простите, пожалуйста»

29 октября суд отправил Слободяна под стражу на ближайшие два месяца. Прокурор на заседании заявила, что в крови обвиняемого найдены наркотики и алкоголь. До смертельной аварии на мужчину уже составляли административные протоколы за пьяную езду.

На заседании мужчина сначала отказывался приносить извинения родственникам погибших девочек, поскольку не видит в этом смысла — школьницы уже мертвы. В итоге защита буквально вытянула из него фразу «простите, пожалуйста», пишет РЕН ТВ.

Зависимости нет

27 октября легковой автомобиль марки «Лада-2112», за рулем которого был Слободян, наехал на трех школьниц на тротуаре. После машина врезалась в магазин на улице Чехова.

Две девочки скончались, третья в тяжелом состоянии была госпитализирована и сейчас находится на ИВЛ. 29 октября девочка пришла в себя, сообщает ЕАН со ссылкой на родственников пострадавшей.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», в крови Слободяна обнаружили алкоголь — 0,753 миллиграмма на литр. Это почти в шесть раз превышает норму, для такого показателя нужно выпить чуть меньше литра водки. Кроме того, в крови мужчины нашли следы наркотических средств: марихуаны и метамфетамина.

В суде он признал, что употреблял наркотики, но заявил, что делает это «раз в год» и зависимости у него нет.

В СКР уточнили, что водителю легковушки вменяют пункт «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Гулял и пил»

Супруга арестованного рассказывала журналистам, что недавно мужчина вернулся из зоны проведения СВО с ранением. После госпиталя его на два месяца отпустили домой восстанавливаться. По словам супруги, Михаил переночевал дома всего раз, после чего арендовал коттедж, где начал прогуливать деньги.

«Все гулял, пил. У него вообще крыша поехала. <…> Я сама себя сейчас просто виню, что не смогла его остановить. Я пыталась. Но он ведь не слушал», — рассказывала жена.

Вчера в Ревде были отменены все развлекательные мероприятия. На месте гибели девочек жители организовали стихийный мемориал. 28 октября туда пришли более двух сотен горожан с цветами, игрушками и сладостями.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Читайте также:

Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу

Подросток едва не убил мусульманку: что известно о ЧП в Саратове

Несъедобный собутыльник: из квартиры людоеда Малышева вынесли труп

Пихал карандаши в падчерицу: как мать покрывала отчима-педофила