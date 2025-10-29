Подросток едва не убил мусульманку: что известно о ЧП в Саратове

Подросток едва не убил мусульманку: что известно о ЧП в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый — несовершеннолетний юноша, пострадавшая — мусульманка. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Осудил за платок

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, в центре Саратова, на перекрестке улицы Вольской и проспекта Столыпина.

Как установили правоохранительные органы, 35-летняя жительница города вступила в словесную перепалку с 17-летним подростком из-за того, что тот осудил ее ношение платка. В ходе ссоры подросток вынул нож и нанес женщине ранение в спину. После он попытался повторить удар, но он был отражен.

«Следствием установлено, что 25 октября 2025 года подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Вольской в Саратове, в ходе конфликта нанес незнакомой 35-летней женщине один удар ножом в область спины. Осуществить свой преступный умысел, направленный на убийство, он не смог, поскольку потерпевшая оказала сопротивление», — рассказали в СКР.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Был ли мотив ненависти?

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Если будет доказано, что молодой человек действовал с мотивом религиозной ненависти, наказание может быть более тяжким.

Нападение уже прокомментировал саратовский муфтий Расим-хазрат Кузяхметов. Он призвал горожан не поддаваться на провокации и не разжигать ненависть в обществе. Комментируя детали происшествия, религиозный деятель указал, что головной убор потерпевшей соответствовал мусульманским традициям, и указал на недопустимость насилия в отношении людей, независимо от их убеждений или происхождения.

«Подобные акты нетерпимости не могут быть оправданы в государстве, сформированном многовековым соседством различных этносов и культур», — подчеркнул муфтий в комментарии изданию «Новости Саратова».

Издание Islam News пишет, что на своих страницах в социальных сетях подозреваемый постоянно публиковал контент ксенофобного содержания. Более того, о своем нападении на женщину он лично сообщил на одной из личных страниц в Сети.

Нападавшего ждут психиатры

«СарИнформ» пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что вскоре подростка отправят на психиатрическую экспертизу. Медики установят, был ли молодой человек в адекватном состоянии в момент, когда совершал преступление. Если будет установлено, что он не осознавал, что делал, будет подниматься вопрос о принудительном лечении.

При этом известно, что ранее 17-летний подозреваемый не попадал в поле зрения силовиков.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Читайте также:

Несъедобный собутыльник: из квартиры людоеда Малышева вынесли труп

Mercedes в крови: на Урале четыре дня не могут найти торговца шашлыками

Лечение изнасилованием: экстрасенс три года сношал жену алкоголика

«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде