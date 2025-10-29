Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу

В Краснодаре ссора двух односельчан из-за половой неприкосновенности женщины перешла в поножовщину. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Ножом по селезенке

В полиции подтвердили, что трое мужчин распылили газовый баллончик в сторону третьего, а после напали на него с ножом. В больницу пострадавшего доставили с непроникающим ножевым ранением. Произошло все это в поселке Калинино.

«Со слов заявителя, на почве личных неприязненных отношений между ним и указанными гражданами возникла потасовка, в ходе которой оппоненты распылили в его сторону газовый баллончик, нанесли травмы, а он произвел несколько выстрелов из аэрозольного пускового устройства. В медицинском учреждении врачи диагностировали у краснодарца непроникающее колото-резаное ранение поясничной области с повреждением мышц», — рассказали в полиции.

При этом в своем обращении, которое пострадавший разослал по городским сообществам, он утверждает, что злоумышленник пробил ему ножом селезенку.

«Этот тип изнасиловал мою девушку»

В полиции также добавили, что 28 июля пострадавший обращался в полицию с сообщением о возможных противоправных действиях сексуального характера, совершенных в отношении его сожительницы. Но сама женщина отрицала, что над ней надругались.

В обращении к общественности пострадавший мужчина настаивал, что изнасилование было. Только, с его слов, злоумышленник пытался все выставить так, будто интимный контакт был по взаимному согласию.

«Этот тип изнасиловал мою девушку, пользуясь тем, что меня нет дома, и преподнес все так, что это она сама, а я тока через время во всем разобрался, что там хитро все просчитано им с изнасилованием было. И то, что я ее брошу, оставив одну ему на растерзание», — писал пострадавший.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проклятие за 5 тыс. рублей

Также мужчина приложил видео с конфликтом, который произошел за неделю до нападения на него. На кадрах видно, что оппонент вышел на разговор с группой поддержки.

«Ты знаешь сколько она рыдала какой боли стоило ей притворяться, чтобы ее не избили и не убили, когда насиловали. Сколько недель рыдала и молила бога, чтобы он тебя наказал, ты знаешь? А вот я знаю. Я раньше не мог конкретно конфликтовать, потому что надо было защищать. Сейчас возвращается ее сын из армии, умереть я не боюсь, сесть теперь тоже», — обращался мужчина к предполагаемому насильнику.

На фоне при этом стоял один из товарищей предполагаемого насильника, держа на поводке собаку. Мужчина за кадром утверждал, что он потратил 5 тыс. рублей на то, чтобы наслать на обидчика своей сожительницы проклятие.

«За изнасилование беззащитной женщины тебя бог накажет! Ты ведьмой проклят и бог тебя накажет!» — кричал мужчина.

Когда между мужчинами завязалась потасовка, собака начала прыгать на оппонента пострадавшего.

«Ты понял за кем бог?! Бог за мной. Она рыдала неделями и молила бога, чтобы он тебя наказал! Ты насильник» — повторял мужчина.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

