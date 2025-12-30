Блин-убийца: мальчик скончался во время завтрака в социальном центре

В Свердловской области мальчик с инвалидностью умер во время поедания блинов. Мать уверена, что причиной смерти стала халатность ответственных лиц. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Подавился куском

Инцидент произошел 26 декабря в реабилитационном центре для детей с инвалидностью в поселке Пионерский под городом Талицей, что находится в Свердловской области.

Как пишет Telegram-канал «Талица Инцидент», погибшему мальчику было 12 лет. Трагедия произошла в момент, когда ребенок ел блины. В какой-то момент кусок застрял у него в горле, и подросток начал задыхаться, но никто не пришел ему на помощь.

По информации источника, никто из персонала не следил за детьми во время завтрака. Прибывшие медики попытались оказать помощь, но спасти мальчика не удалось — он умер от асфиксии. Мать считает, что ее ребенок мог остаться в живых, если бы не халатность сотрудников. По данным РЕН ТВ, следователи начали проверку по факту инцидента.

Могло произойти и дома?

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Талицком районе работает с детьми, которые имеют инвалидность разной этиологии. Его рабочая программа называется «Мир равных возможностей». Кроме того, в учреждении есть программа работы с детьми, изъятыми из семей, перед возвращением к родственникам.

Местные жители в паблике «Подслушано Талица №1» выражают соболезнования родителям погибшего мальчика, но многие сходятся на том, что такой несчастный случай мог произойти с ребенком и дома.

Соревнования по поеданию блинов

Аналогичная трагедия из-за блинов произошла в России в марте текущего года. Тогда жительница Красноярского края участвовала в соревнованиях по поеданию блинов.

36-летняя Наталья Алатова приехала в поселок городского типа Березовское на празднование Масленицы. Ко всему прочему женщина была пьяна. Известно, что она не пережевывала блины, что могло стать причиной удушения.

Медики, дежурившие на празднике, пытались спасти женщину, но не смогли.

Подавилась сосиской

В Екатеринбурге же удалось избежать трагедии. В Городской клинической больнице № 14 врачи провели сложную операцию по спасению 70-летней женщины, которая подавилась сосиской. Пациентка поступила в приемное отделение хирургии в ночь на 22 декабря.

Она рассказала специалистам, что проглотила колбасное изделие целиком, не сумев его разжевать из-за отсутствия зубов.

Специалисты больницы провели эндоскопическую операцию. Заведующий отделением лучевой диагностики Алексей Ковалевский отметил, что стандартные методы не помогли сдвинуть застрявший кусок. Врачи применили коагуляционную петлю, чтобы фрагментарно рассечь сосиску, после чего удалось протолкнуть оставшуюся часть в желудок.

Ковалевский подчеркнул, что за 33 года работы он впервые столкнулся с подобным случаем. Операция прошла успешно, и пациентка уже в тот же день вернулась домой, чувствуя себя хорошо.

