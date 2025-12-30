Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:05

Блин-убийца: мальчик скончался во время завтрака в социальном центре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Свердловской области мальчик с инвалидностью умер во время поедания блинов. Мать уверена, что причиной смерти стала халатность ответственных лиц. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Подавился куском

Инцидент произошел 26 декабря в реабилитационном центре для детей с инвалидностью в поселке Пионерский под городом Талицей, что находится в Свердловской области.

Как пишет Telegram-канал «Талица Инцидент», погибшему мальчику было 12 лет. Трагедия произошла в момент, когда ребенок ел блины. В какой-то момент кусок застрял у него в горле, и подросток начал задыхаться, но никто не пришел ему на помощь.

По информации источника, никто из персонала не следил за детьми во время завтрака. Прибывшие медики попытались оказать помощь, но спасти мальчика не удалось — он умер от асфиксии. Мать считает, что ее ребенок мог остаться в живых, если бы не халатность сотрудников. По данным РЕН ТВ, следователи начали проверку по факту инцидента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могло произойти и дома?

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Талицком районе работает с детьми, которые имеют инвалидность разной этиологии. Его рабочая программа называется «Мир равных возможностей». Кроме того, в учреждении есть программа работы с детьми, изъятыми из семей, перед возвращением к родственникам.

Местные жители в паблике «Подслушано Талица №1» выражают соболезнования родителям погибшего мальчика, но многие сходятся на том, что такой несчастный случай мог произойти с ребенком и дома.

Соревнования по поеданию блинов

Аналогичная трагедия из-за блинов произошла в России в марте текущего года. Тогда жительница Красноярского края участвовала в соревнованиях по поеданию блинов.

36-летняя Наталья Алатова приехала в поселок городского типа Березовское на празднование Масленицы. Ко всему прочему женщина была пьяна. Известно, что она не пережевывала блины, что могло стать причиной удушения.

Медики, дежурившие на празднике, пытались спасти женщину, но не смогли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавилась сосиской

В Екатеринбурге же удалось избежать трагедии. В Городской клинической больнице № 14 врачи провели сложную операцию по спасению 70-летней женщины, которая подавилась сосиской. Пациентка поступила в приемное отделение хирургии в ночь на 22 декабря.

Она рассказала специалистам, что проглотила колбасное изделие целиком, не сумев его разжевать из-за отсутствия зубов.

Специалисты больницы провели эндоскопическую операцию. Заведующий отделением лучевой диагностики Алексей Ковалевский отметил, что стандартные методы не помогли сдвинуть застрявший кусок. Врачи применили коагуляционную петлю, чтобы фрагментарно рассечь сосиску, после чего удалось протолкнуть оставшуюся часть в желудок.

Ковалевский подчеркнул, что за 33 года работы он впервые столкнулся с подобным случаем. Операция прошла успешно, и пациентка уже в тот же день вернулась домой, чувствуя себя хорошо.

Читайте также:

Три трупа у самогонного аппарата: что известно о ЧП в Люберцах

Сын показал, где трупы: новые данные о деле богородского маньяка

Кастрированный маньяк: следователь рассказал о странном деле из нулевых

дети
подростки
инвалидность
происшествия
Свердловская область
еда
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.