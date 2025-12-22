Пенсионерка подавилась сосиской из-за отсутствия зубов и выжила В Екатеринбурге врачи спасли 70-летнюю женщину, которая подавилась сосиской

В Городской клинической больнице №14 Екатеринбурга врачи провели сложную операцию по спасению 70-летней женщины, которая подавилась сосиской, сообщили в Минздраве Свердловской области. Пациентка поступила в приемное отделение хирургии в ночь на 22 декабря.

Пенсионерка рассказала врачам, что проглотила сосиску целиком, не сумев ее разжевать из-за отсутствия зубов. Инородное тело заблокировало пищевод, лишив ее возможности принимать пищу и воду.

Специалисты больницы провели эндоскопическую операцию. Заведующий отделением лучевой диагностики Алексей Ковалевский отметил, что стандартные методы не помогли сдвинуть застрявший кусок. Врачи применили коагуляционную петлю, чтобы фрагментарно рассечь сосиску, после чего удалось протолкнуть оставшуюся часть в желудок.

Ковалевский подчеркнул, что за 33 года работы он впервые столкнулся с подобным случаем. Операция прошла успешно, и пациентка уже в тот же день вернулась домой, чувствуя себя хорошо.

Ранее медики из Подмосковья провели операцию по спасению годовалого ребенка, который сел на швейную иглу. В Минздраве региона уточнили, что малыша доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля бригадой скорой помощи.