Молодая мать и двое детей погибли в устроенном другим водителем ДТП

Молодая женщина с двумя маленькими детьми погибли в аварии в Красноармейском районе под Челябинском, передает пресс-служба местной Госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. В результате она столкнулась с Mitsubishi Lancer, который от удара вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Howo.

Трагедия произошла сегодня около 11:30 на 2-м километре дороги «Обход с. Миасское». В ДТП погиб водитель Mitsubishi Lancer и два несовершеннолетних пассажира, 2019 и 2023 годов рождения, которые находились в иномарке, — сказано в сообщении.

