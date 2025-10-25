Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 18:10

Молодая мать и двое детей погибли в устроенном другим водителем ДТП

Мать и двое детей погибли в ДТП с грузовиком Howo под Челябинском

Фото: t.me/ugibdd74*

Молодая женщина с двумя маленькими детьми погибли в аварии в Красноармейском районе под Челябинском, передает пресс-служба местной Госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. В результате она столкнулась с Mitsubishi Lancer, который от удара вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Howo.

Трагедия произошла сегодня около 11:30 на 2-м километре дороги «Обход с. Миасское». В ДТП погиб водитель Mitsubishi Lancer и два несовершеннолетних пассажира, 2019 и 2023 годов рождения, которые находились в иномарке, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Жирновском районе Волгоградской области. Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 октября, на 22-м километре автодороги Калининск — Жирновск — Котово — Камышин. По предварительной информации, водитель «Лады» во время объезда припаркованного вдоль дороги КамАЗа со знаком аварийной остановки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero.

Челябинская область
погибшие
дети
ДТП
