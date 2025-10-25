Авария из-за припаркованного грузовика унесла несколько жизней

Четыре человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Жирновском районе Волгоградской области, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 октября, на 22-м километре автодороги Калининск — Жирновск — Котово — Камышин. По предварительной информации, водитель «Лады» во время объезда припаркованного вдоль дороги «КАМАЗа» со знаком аварийной остановки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero.

В результате аварии оба водителя, а также 18-летний пассажир «Лады» и 57-летняя пассажирка иномарки скончались до приезда скорой медицинской помощи, — сказано в сообщении.

До этого мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. За рулем Haval находилась женщина 1991 года рождения. Автомобиль влетел в столб, после чего съехал в кювет и перевернулся.

Ранее в Казани молодой тракторист проскочил на красный свет и сбил Nissan Juke на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского. Удар тяжелым ковшом пришелся в водительскую дверь кроссовера, 24-летняя девушка за рулем скончалась от полученных травм на месте. Погрузчиком управлял мужчина со стажем вождения меньше года.