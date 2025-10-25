Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 11:10

Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина и младенец погибли в дорожно-транспортном происшествии ранним утром на трассе М5 «Урал» в Пензенской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель и шестилетний мальчик получили травмы.

Женщина 1991 года рождения за рулем Haval влетела в столб, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. На месте погибли мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

До этого на Северном обходе города Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажиры — 27-летний мужчина и 34-летняя женщина, 29-летняя пассажирка госпитализирована с травмами.

Ранее СКР возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг после ДТП с участием автобуса в Ленинградской области. Столкновение произошло в Ломоносовском районе у деревни Большая Ижора, дорогу не смогли поделить автобус и грузовик. В аварии пострадали девять человек, включая водителей обоих транспортных средств.

Пенза
ДТП
смерти
полиция
происшествия
