24 октября 2025 в 15:46

Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком

В Ленобласти произошло столкновение автобуса и грузовика «Валдай»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло столкновение автобуса и грузовика «Валдай», передает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу. В ведомстве сообщили, что в результате аварии пострадали девять человек, включая водителей транспортных средств.

Сегодня в 13:20 на автодороге Петербург — Ручьи в Ломоносовском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса и грузовика «Валдай». В результате ДТП пострадали девять человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три — травмы средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

Ранее в Колыванском районе Новосибирской области в результате ДТП с опрокидыванием погиб водитель Mitsubishi. Машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина 1970 года скончался на месте.

До этого в индийском штате Андхра-Прадеш загорелся туристический автобус, по меньшей мере погибли 20 человек. В салоне находились около 44 пассажиров, многие из них спали, поэтому не все успели выбраться. Некоторые люди смогли разбить стекла и выйти наружу, другие сгорели. Пожар возник после столкновения с мотоциклом.

