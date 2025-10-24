Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло столкновение автобуса и грузовика «Валдай», передает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу. В ведомстве сообщили, что в результате аварии пострадали девять человек, включая водителей транспортных средств.

Сегодня в 13:20 на автодороге Петербург — Ручьи в Ломоносовском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса и грузовика «Валдай». В результате ДТП пострадали девять человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще три — травмы средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

