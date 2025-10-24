ДТП с опрокидыванием привело к гибели мужчины под Новосибирском

ДТП с опрокидыванием привело к гибели мужчины под Новосибирском

В Колыванском районе Новосибирской области в результате ДТП с опрокидыванием погиб водитель Mitsubishi, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Мужчина 1970 года скончался на месте.

Трагедия произошла в момент, когда иномарка ехала в сторону СНТ «Аква» со стороны автодороги «Северный обход города Новосибирска». В пути машина съехала с дороги в правый кювет и перевернулась.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель Chevrolet Niva не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб трехлетний ребенок, а также пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.