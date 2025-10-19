Авария унесла жизнь трехлетнего малыша

Один ребенок погиб, еще четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в ДТП под Курском, передает пресс-служба регионального МВД. Инцидент произошел в 14:20 по московскому времени на 10-м км автомобильной дороги Курск — Брежнево — Разиньково. По предварительной информации, девушка 1995 года рождения за рулем Chevrolet Niva не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

Несовершеннолетний пассажир автомобиля 2022 года рождения погиб на месте, а также трое несовершеннолетних пассажиров (три мальчика 2018 и 2020 года рождения) и девушка, водитель данного автомобиля, получили ранения и были госпитализированы, — сказано в сообщении.

Ранее в американском штате Мэриленд в результате ДТП было госпитализировано по меньшей мере 11 человек, включая восемь детей и младенца. Трагический инцидент произошел в субботу вечером, 18 октября.

По предварительной информации, автомобиль въехал в палатку в жилом районе города Блейденсберг. Среди пострадавших есть две женщины. Новорожденный и девочка находятся в критическом состоянии. Остальные получили серьезные травмы.