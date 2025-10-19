В США автомобиль влетел в палатку-шатер с людьми

В американском городе Блейденсберг автомобиль врезался в уличную палатку-шатер, в результате травмы получили 11 человек, передает ABC. Пострадавшие госпитализированы, среди них есть младенец.

Инцидент произошел около 22:15 в жилом районе города Блейденсберг, штат Мэриленд, в нескольких милях к северо-востоку от столицы страны, — говорится в публикации.

Помимо девяти детей, медицинская помощь потребовалась двум женщинам. По информации телеканала, состояние младенца и девочки врачи оценивают как критическое. Остальные пострадавшие тоже получили серьезные травмы, однако угрозы для их жизни нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

