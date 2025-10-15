Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:10

Страшное ДТП с фурой унесло жизни двоих человек

В Уфе два человека погибли и шесть пострадали в массовом ДТП с фурой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая авария с участием фуры произошла на улице Новоженова в Уфе, сообщает UFA1.RU. По словам очевидцев, со вчерашнего дня там не работал светофор. Некоторые источники отметили, что у грузовика отказали тормоза и он протаранил 11 машин.

Предварительно, двух пассажиров зажало в салоне машины, выбраться самостоятельно они не смогли и погибли. Также, по неподтвержденным данным, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. На месте ЧП работают спасатели и медики.

Ранее в городе Черемхово Иркутской области нетрезвая пассажирка Hyundai Solaris без прав заняла место водителя и спровоцировала погоню, в ходе которой полицейским пришлось открыть огонь по колесам. Мужчина, который изначально находился за рулем иномарки, также был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого грузовик с росгвардейцами перевернулся на горной дороге в Унцукульском районе Республики Дагестан. Водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще шесть человек доставлены в больницу. Отмечается, что водитель военного грузовика «Урал» не справился с управлением.

ДТП
погибшие
Уфа
фуры
