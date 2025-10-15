Пьяная пассажирка «перевоплотилась» в водителя и спровоцировала погоню В Иркутской области нетрезвая пассажирка села за руль Hyundai и устроила ДТП

Нетрезвая пассажирка Hyundai Solaris без прав заняла место водителя и спровоцировала погоню, в ходе которой полицейским пришлось открыть огонь по колесам, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Инцидент произошел в городе Черемхово Иркутской области.

Водитель, который изначально находился за рулем иномарки, ехал с нарушениями ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину и предложили мужчине с признаками алкогольного опьянения покинуть ее для выяснения всех обстоятельств.

Когда водитель вышел из авто, пассажирка на переднем сиденье перебралась за руль и попыталась скрыться. Во время погони женщина наехала на припаркованную в одном из дворов Lada Largus. Правоохранители сделали предупредительные выстрелы в воздух, а потом начали стрелять по колесам.

В итоге женщина съехала с трассы, налетела на ограждение и столкнулась с автомобилем УАЗ. Ее госпитализировали. В отношении нарушительницы составили пять протоколов. Мужчину, который изначально находился за рулем, также привлекли к ответственности.

Ранее в Курске нетрезвый водитель автомобиля Mercedes за одну ночь совершил пять ДТП с припаркованными машинами. Дебошира задержали на улице Ленина областного центра. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. Помимо этого, мужчину лишили прав на полтора года.