Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 08:02

Пьяная пассажирка «перевоплотилась» в водителя и спровоцировала погоню

В Иркутской области нетрезвая пассажирка села за руль Hyundai и устроила ДТП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нетрезвая пассажирка Hyundai Solaris без прав заняла место водителя и спровоцировала погоню, в ходе которой полицейским пришлось открыть огонь по колесам, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Инцидент произошел в городе Черемхово Иркутской области.

Водитель, который изначально находился за рулем иномарки, ехал с нарушениями ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину и предложили мужчине с признаками алкогольного опьянения покинуть ее для выяснения всех обстоятельств.

Когда водитель вышел из авто, пассажирка на переднем сиденье перебралась за руль и попыталась скрыться. Во время погони женщина наехала на припаркованную в одном из дворов Lada Largus. Правоохранители сделали предупредительные выстрелы в воздух, а потом начали стрелять по колесам.

В итоге женщина съехала с трассы, налетела на ограждение и столкнулась с автомобилем УАЗ. Ее госпитализировали. В отношении нарушительницы составили пять протоколов. Мужчину, который изначально находился за рулем, также привлекли к ответственности.

Ранее в Курске нетрезвый водитель автомобиля Mercedes за одну ночь совершил пять ДТП с припаркованными машинами. Дебошира задержали на улице Ленина областного центра. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. Помимо этого, мужчину лишили прав на полтора года.
Иркутская область
ДТП
пассажиры
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасные вещи»: россиян предупредили об угрозах «ветряночных вечеринок»
Ozon: курьеры считают возможным применить свой опыт в других профессиях
Украинского комбрига назвали виновным в мясорубке с сотней погибших
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Сирии
В НАТО решили не обсуждать поставки Tomahawk Украине
Командование ВСУ устроило зачистку неугодных бойцов под Сумами
Россияне рассказали о частых поломках китайских машин Geely
Страшное ДТП с фурой унесло жизни двоих человек
«Политический инструментарий»: Захарова обрушилась на Нобелевскую премию
Стало известно, на чем Пугачева продолжает зарабатывать в России
Россиянку оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неубранную мочу ее собаки
Эксперт рассказала, как борщ может навредить организму
Авария погрузила целый российский город во мрак
Водителей предупредили, что с 2026 года на дорогах появятся новые знаки
В НАТО решили изменить правила применения оружия против России
Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки
Раскрыто, как повлияла отмена виз на поездки россиян в Китай
Гид по осенней охоте на утку в Московской области в 2025 году
Сексуальная эксплуатация ученика закончилась для учителя тюрьмой на 20 лет
Маршрут, нужный всем: как РФ, Азербайджан и Иран развивают МТК «Север — Юг»
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.