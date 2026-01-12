Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:42

На YouTube нашли «вековое» загадочное видео

На YouTube нашли видео длительностью 140 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пользователи Reddit обнаружили видео на YouTube длительностью более 140 лет. В Сети неожиданно завирусился ролик, в котором нет ни картинки, ни звука.

Отмечается, что видео опубликовали на канале ShinyWR. Оно значится под названием «?». За несколько дней ролик набрал 1,4 млн просмотров, отметили на платформе.

В Сети также отметили, что в соответствии с официальными ограничениями YouTube длительность ролика может составлять не более 12 часов. На Reddit, что «вековое» видео может указывать на сбой внутри платформы или тестировании внутренних функций.

Ранее жительница Великобритании с психическим расстройством попала в больницу после того, как увидела рекламу на экране своего умного холодильника. По словам родственника пострадавшей, девушка, страдающая шизофренией, восприняла рекламное сообщение как попытку взлома и контакта с ней. На экране появилась надпись: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Это вызвало у британки тяжелый психотический эпизод. Она самостоятельно отправилась в больницу, где провела два дня под наблюдением медиков.

YouTube
ролики
соцсети
интернет
