На YouTube нашли «вековое» загадочное видео

Пользователи Reddit обнаружили видео на YouTube длительностью более 140 лет. В Сети неожиданно завирусился ролик, в котором нет ни картинки, ни звука.

Отмечается, что видео опубликовали на канале ShinyWR. Оно значится под названием «?». За несколько дней ролик набрал 1,4 млн просмотров, отметили на платформе.

В Сети также отметили, что в соответствии с официальными ограничениями YouTube длительность ролика может составлять не более 12 часов. На Reddit, что «вековое» видео может указывать на сбой внутри платформы или тестировании внутренних функций.

