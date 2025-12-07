Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы

Жительница Великобритании с психическим расстройством попала в больницу после того, как увидела рекламу на экране своего умного холодильника, передает Reddit. По словам родственника пострадавшей, девушка, страдающая шизофренией, восприняла рекламное сообщение как попытку взлома и контакта с ней.

На экране появилась надпись: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Это вызвало у британки тяжелый психотический эпизод. Она самостоятельно отправилась в больницу, где провела два дня под наблюдением медиков.

Позднее родственник выяснил, что сообщение являлось частью рекламной кампании телешоу. Он показал скриншот сестре, и она подтвердила, что именно это ее испугало.

Ранее москвичка узнала об изменах мужа из-за технической ошибки — умная колонка с искусственным интеллектом продублировала его интимный запрос. Супруг сообщил жене о командировке, но на самом деле отправился к любовнице. В ходе семейного конфликта женщина выяснила реальное место пребывания мужа и после этого подала заявление на развод.