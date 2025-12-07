ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 17:57

Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы

Британка опала в больницу из-за рекламы сериала на умном холодильнике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Великобритании с психическим расстройством попала в больницу после того, как увидела рекламу на экране своего умного холодильника, передает Reddit. По словам родственника пострадавшей, девушка, страдающая шизофренией, восприняла рекламное сообщение как попытку взлома и контакта с ней.

На экране появилась надпись: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Это вызвало у британки тяжелый психотический эпизод. Она самостоятельно отправилась в больницу, где провела два дня под наблюдением медиков.

Позднее родственник выяснил, что сообщение являлось частью рекламной кампании телешоу. Он показал скриншот сестре, и она подтвердила, что именно это ее испугало.

Ранее москвичка узнала об изменах мужа из-за технической ошибки — умная колонка с искусственным интеллектом продублировала его интимный запрос. Супруг сообщил жене о командировке, но на самом деле отправился к любовнице. В ходе семейного конфликта женщина выяснила реальное место пребывания мужа и после этого подала заявление на развод.

умный дом
холодильники
Великобритания
психические расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области
На пьедестал «Формулы‑1» взошел новый чемпион
Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером
США заподозрили в желании избавиться от Зеленского
Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Сильная вьюга и дубак до -20? Погода в Москве в середине декабря: что ждать
Жена Зеленского есть на пленках Миндича
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями
Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет
В России предупредили о крахе мировой экономики из-за одного шага США
Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы
Нетрезвый пассажир устроил резню в поезде
Россияне начали пить как в 90-х
Калининградец украл у бывшего работодателя 1,8 млн рублей
Полыхающего зацепера нашли на крыше киевского экспресса
В Ливнах жители придумали необычный способ общения
Названы самые подходящие для счастливого брака мужчины
Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки
Дальше
Самое популярное
Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.