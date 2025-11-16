Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа Москвичка развелась с мужем после того, как умная колонка вскрыла его измены

Москвичке стало известно об изменах мужа благодаря умной колонке с искусственным интеллектом, которая продублировала его интимный запрос, сообщает Telegram-канал Baza. Супруг сообщил жене о командировке, но фактически отправился к любовнице в Торжок.

Во время свидания он попросил голосового помощника подобрать музыку для интимной обстановки. Этот запрос синхронизировался с умной колонкой в их московской квартире, где жена услышала воспроизведенные результаты поиска. После этого женщина потребовала у мужа объяснений и в ходе конфликта выяснила реальное место его пребывания. Она подала заявление на развод. По словам москвички, бывший супруг пытался примириться, приехав для личной беседы, но на его футболке она заметила следы тонального крема другой женщины.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила два года условного срока за нанесение ножевых ранений сожителю. Во время конфликта она дважды ударила партнера ножом в спину после того, как он признался в измене и начал оскорблять ее. После инцидента фигурантка сама вызвала скорую помощь и ухаживала за пострадавшим в больнице.