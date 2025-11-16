Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 11:56

Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа

Москвичка развелась с мужем после того, как умная колонка вскрыла его измены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Москвичке стало известно об изменах мужа благодаря умной колонке с искусственным интеллектом, которая продублировала его интимный запрос, сообщает Telegram-канал Baza. Супруг сообщил жене о командировке, но фактически отправился к любовнице в Торжок.

Во время свидания он попросил голосового помощника подобрать музыку для интимной обстановки. Этот запрос синхронизировался с умной колонкой в их московской квартире, где жена услышала воспроизведенные результаты поиска. После этого женщина потребовала у мужа объяснений и в ходе конфликта выяснила реальное место его пребывания. Она подала заявление на развод. По словам москвички, бывший супруг пытался примириться, приехав для личной беседы, но на его футболке она заметила следы тонального крема другой женщины.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила два года условного срока за нанесение ножевых ранений сожителю. Во время конфликта она дважды ударила партнера ножом в спину после того, как он признался в измене и начал оскорблять ее. После инцидента фигурантка сама вызвала скорую помощь и ухаживала за пострадавшим в больнице.

измены
разводы
умные колонки
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.