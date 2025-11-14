Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:33

Петербурженка получила условный срок после нападения с ножом на сожителя

В Санкт-Петербурге жительницу Парголово приговорили к двум годам условного срока за нападение с ножом на сожителя, пишет Neva.today со ссылкой на пресс-службу городских судов. Женщину осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Фигурантка уголовного дела дважды ударила партнера ножом в спину во время конфликта. Это произошло после того, как мужчина признался ей в измене и начал оскорблять ее.

После случившегося женщина вызвала скорую помощь. Уточняется, что она ухаживала за пострадавшим в больнице. Петербурженка признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ранее жительница Южно-Сахалинска убила своего сожителя, вонзив нож ему в пах. Между 28-летней женщиной и ее 27-летним гражданским мужем произошел бытовой конфликт. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

