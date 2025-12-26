Окулист предупредил о вреде гирлянд

Интенсивное мерцание гирлянд может оказывать негативное влияние на зрение, рассказал Lenta.ru офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра Антон Казанцев. Он отметил, что мерцание приводит к перенапряжению.

Наши глаза устроены таким образом, что непрерывно подстраиваются под изменения освещения. Когда свет то вспыхивает, то гаснет, глазные мышцы, особенно те, что отвечают за фокусировку, вынуждены работать в усиленном режиме, — рассказал Казанцев.

Окулист объяснил, что симптомы перенапряжения могут проявляться в виде головной боли, ощущения давления или «песка» в глазах. Он отметил, что особую осторожность в использовании гирлянд надо проявлять в присутствии маленьких детей.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, что мигающие гирлянды на уличных елках представляют опасность для людей с эпилепсией. Она также посоветовала зрителям отключать мигающий режим на домашних гирляндах, чтобы не допустить возможных осложнений.