26 декабря 2025 в 12:42

Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 декабря? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Доброполья, Константиновки, Полтавки, Покровска, Радьковки, Софиевки, Северска, Харькова и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении войска РФ продвигаются в Мирнограде, а также занимают новые позиции юго-западнее Родинского.

«На Добропольском направлении есть продвижение к Новому Донбассу. ВС РФ продвигаются в Славянском направлении. Войска РФ увеличивают зону контроля юго-восточнее Платоновки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ наступают в Волчанских Хуторах, в лесу у Лимана, а также в районе Старицы», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС России продвигаются в районе Старицы, в лесу возле Лимана, в Волчанских Хуторах и в районе Меловое-Хатнее, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Мирнограде (Димитрове) ВС России занимают застройку, наши действуют небольшими группами, просачиваются в город. В Кучерове Яре ВКС России бомбят ВСУ ФАБ. Массированный налет „Гераней“ ночью на Одессу, Измаил и Вилково длился не менее часа. Николаев частично обесточен после удара дронами по объекту энергетики. Сообщалось о десятке „Калибров“ над регионом. В Волынской области дронами „Герань-2“ атакован объект критической инфраструктуры», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ продвинулись широким фронтом от западной окраины Константиновки до западной окраины Алексеевки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Также ВС РФ продолжают штурмовать позиции ВСУ в районе Грабовского и севернее от него в лесном массиве. ВС РФ взяли под контроль Кирово (Свято-Покровское). Харьковское направление. ВС РФ ведут напряженные бои как с восточной стороны Волчанска, так и южнее. Наши штурмовые группы развивают тактический успех в расширении зоны контроля территории в направлении населенного пункта Графское. Подразделения ВС РФ продолжают двигаться южнее населенного пункта Вилча, а двигаясь западнее Лимана, наши бойцы захватили пять вражеских опорников», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

