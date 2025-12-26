Удары по Украине сегодня, 26 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Новый год — 2026
Вооруженные силы России сегодня ночью, 26 декабря, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 26 декабря

Российские военные в ночь на 26 декабря нанесли удары по объектам ВСУ, логистики и энергетики в Николаевской, Одесской, Волынской и Днепропетровской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Спутники NASA зафиксировали пожар в районе электрической подстанции „Темвод“ в Николаеве. После ударов БПЛА „Молния“ с огнем не могли справиться несколько часов. Не менее 25 „Гераней“ ударили по целям в Измаиле, поражен энергетический объект. Кроме этого, две волны БПЛА атаковали цели в портах Одессы. Удар нанесен по переправе в селе Маяки. Власти Волынской области заявили, что „Герани“ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры», — отметил он.

По данным Царева, в ночь на 26 декабря также был нанесен удар ракетой «Искандер-М» по военным объектам в Днепропетровске.

Массированный налет «Гераней» на Одессу, Измаил и Вилково длился в ночь на 26 декабря не менее часа, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Николаев частично обесточен после удара дронами по объекту энергетики: сообщалось о десятке „Калибров“ над регионом. В Волынской области дронами Герань-2 атакован объект критической инфраструктуры», — уточнили военкоры.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишут, что в результате ночных атак в Одессе были выведены из строя порты в Одессе и Измаиле.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

