Тоскливые дожди и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москву придет волна похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 26 по 28 декабря, ждать ли тоскливых дождей и тепла до +6 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в пятницу в Москве ожидаются снегопады и в дальнейшем температура воздуха будет только понижаться.

«В пятницу пройдут интенсивные влажные снегопады, благодаря чему появится снежный покров высотой до 8 см (в Подмосковье — до 9–12 см), столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Атмосферное давление в ночь достигнет самого барического дна — 733 мм ртутного столба. Далее до конца декабря температура воздуха будет с каждым днем только понижаться, и с неба продолжит сыпать снег. В субботу днем — от 0 до -3 градусов, в воскресенье — от -3 до -6 градусов. В понедельник дневная температура не превысит -7 градусов», — рассказал синоптик.

По данным метеосервисов, пятница, 26 декабря, начнется с аномально высокой для конца декабря температуры. Ночью столбики термометров покажут около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +1 градуса. Основной особенностью станут обильные осадки. Прогнозируется снег, мокрый снег, а местами и сильный снегопад, который может сопровождаться метелью и налипанием мокрого снега. Атмосферное давление упадет примерно до 736 мм ртутного столба.

В субботу интенсивность непогоды пойдет на спад. Осадки продолжатся, но будут слабыми — в виде небольшого снега. Температурный фон начнет постепенно снижаться. Днем будет около 0 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус -2 градусов. К вечеру небо местами начнет проясняться. Ветер ослабнет, давление начнет медленно расти.

В воскресенье, 28 декабря, в российскую столицу окончательно придет зима. Прогноз обещает сухую, но морозную погоду. Днем температура составит -4 градуса, а ночью усилятся морозы до -7 градусов. Осадки маловероятны, небо будет малооблачным или пасмурным. Ветер будет умеренным, восточных направлений, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление останется повышенным, около 730–732 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в конце недели тоскливых дождей и тепла до +6 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в конце недели будет стоять относительно теплая погода, но затем придет волна похолодания.

«Предстоящие дни, особенно на западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, будут с положительной температурой — от +2 до +4 градусов в четверг, до +2 градусов в субботу. А затем начинается похолодание. Осадки в виде мокрого снега переходящего, в субботу уже осадки будут в виде снега. Из неприятного, ну кроме очередной оттепели, — это сильный ветер западного, северо-западного направлений в четверг и пятницу. Скорость ветра ожидается 7–12 м/с, но порывы ветра до 15 м/с, особенно в прибрежных районах, будут наблюдаться», — отметил метеоролог.

