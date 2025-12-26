«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды «Спартак» продлил контракт с полузащитником Зобниным до 2027 года

Футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с капитаном команды полузащитником Романом Зобниным до 2027 года, сообщила пресс-служба команды. Игрок выступает за красно-белых с 2016-го и принял участие в 227 матчах.

Вместе со «Спартаком» 31-летний Зобнин стал чемпионом России в 2017 году. Также в составе команды он выиграл Кубок России (2022) и Суперкубок страны (2017). В текущем сезоне Зобнин забил один гол в 19 матчах во всех турнирах.

В составе сборной России полузащитник принял участие в 41 встречах. Он вошел в состав национальной команды на чемпионате мира 2018 года и первенстве Европы с 2020-м.

По итогам первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место. В 18 матчах команда набрала 29 очков.

Ранее ветеран ЦСКА и экс-защитник сборной Советского Союза Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что если «Спартак» продолжит показывать хорошую игру, то Вадим Романов имеет все шансы остаться главным тренером команды. Спортсмен назвал плюсом то, что специалист не играл в футбол на высоком уровне.