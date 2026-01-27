Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:43

«Тренер от Бога»: Непомнящий оценил вклад Игнатьева в российский футбол

Непомнящий назвал умершего Игнатьева тренером от Бога

Борис Игнатьев Борис Игнатьев Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Борис Игнатьев был тренером от Бога, он прекрасно работал с молодыми футболистами и умел раскрывать в них потенциал, заявил NEWS.ru экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, игроки всегда находили общий язык с Игнатьевым.

Мы с Борей достаточно близко не скажу что дружили, но точно приятельствовали. Во времена, когда он работал с молодежными и юношескими командами, я тогда тоже работал с детьми и юношами, у нас были близкие отношения. Потом он с моей рекомендации работал в Китае. Он тренер от Бога для работы с молодежью, далеко и глубоко видел игроков. Есть талантливые художники, поэты, а у него талант был как раз в этом. Он видел молодых игроков, у него хороший язык, он доходчиво доносил до футболистов свои мысли, — сказал Непомнящий.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу ушел из жизни в возрасте 85 лет. С 1992 по 1996 год Игнатьев работал помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной. Затем, с 1996 по 1998 год, он сам занимал пост главного тренера российской команды. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Игнатьева профессионалом высочайшего класса.

Борис Игнатьев
смерти
футболисты
российские спортсмены
