«Тренер от Бога»: Непомнящий оценил вклад Игнатьева в российский футбол

Борис Игнатьев был тренером от Бога, он прекрасно работал с молодыми футболистами и умел раскрывать в них потенциал, заявил NEWS.ru экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, игроки всегда находили общий язык с Игнатьевым.

Мы с Борей достаточно близко не скажу что дружили, но точно приятельствовали. Во времена, когда он работал с молодежными и юношескими командами, я тогда тоже работал с детьми и юношами, у нас были близкие отношения. Потом он с моей рекомендации работал в Китае. Он тренер от Бога для работы с молодежью, далеко и глубоко видел игроков. Есть талантливые художники, поэты, а у него талант был как раз в этом. Он видел молодых игроков, у него хороший язык, он доходчиво доносил до футболистов свои мысли, — сказал Непомнящий.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу ушел из жизни в возрасте 85 лет. С 1992 по 1996 год Игнатьев работал помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной. Затем, с 1996 по 1998 год, он сам занимал пост главного тренера российской команды. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Игнатьева профессионалом высочайшего класса.