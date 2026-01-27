Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:25

«Знал, что Борис тяжело болен»: Пономарев о смерти тренера Игнатьева

Экс-футболист ЦСКА Пономарев: тренер Игнатьев был очень тяжело болен

Борис Игнатьев Борис Игнатьев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Борис Игнатьев был тяжело болен, но родственники и друзья до последнего надеялись, что бывшему тренеру сборной России по футболу удастся выкарабкаться, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА, экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. Он рассказал, что знаком с Игнатьевым с 1960-х годов.

Я с ним знаком с шестидесятых годов, когда мы вместе играли. И потом по жизни все время общались, шли вместе. Я с ним всегда был в очень прекрасных отношениях, много общались. Это очень доброжелательный и общительный человек. Я никогда не слышал от него матерного слова. С ним было очень просто общаться. Я знал, что Борис Петрович тяжело болен, но надеялись, что как-то выкарабкается. Онкология есть онкология, зараза, — сказал Пономарев.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу ушел из жизни в возрасте 85 лет. С 1992 по 1996 год Игнатьев работал помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной. Затем, с 1996 по 1998 год, он сам занимал пост главного тренера российской команды. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Игнатьева профессионалом высочайшего класса.

