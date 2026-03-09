Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 01:47

Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу

Фанаты «Рейнджерс» и «Селтика» учинили беспорядки на поле после дерби

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Противостояние шотландских футбольных клубов «Селтик» и «Рейнджерс» закончилось массовыми беспорядками. После финального свистка болельщики обеих команд выбежали на поле, устроили драку и забрасывали друг друга файерами, сообщает Associated Press.

Победу в серии пенальти одержал «Селтик» со счетом 4:2 (основное и дополнительное время завершились без голов). После выявления фаворита матча футболисты и тренеры спешно покинули газон из-за гнева болельщиков. Они были вынуждены эвакуироваться в подтрибунные помещения.

Чуть позже ситуацию удалось взять под контроль. Однако участие в этом пришлось принять сотрудникам полиции. Главный тренер «Рейнджерс» Дэнни Рель и его коллега из «Селтика» Мартин О'Нил уже осудили действия болельщиков. Шотландская футбольная ассоциация объявила о начале расследования инцидента. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» произошла редкая дуэль — российский голкипер Сергей Бобровский вступил в потасовку с американским вратарем «акул» Алексом Недельковичем. Инцидент случился после силового приема в районе ворот «Сан-Хосе», который перерос в массовую стычку.

