Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу Фанаты «Рейнджерс» и «Селтика» учинили беспорядки на поле после дерби

Противостояние шотландских футбольных клубов «Селтик» и «Рейнджерс» закончилось массовыми беспорядками. После финального свистка болельщики обеих команд выбежали на поле, устроили драку и забрасывали друг друга файерами, сообщает Associated Press.

Победу в серии пенальти одержал «Селтик» со счетом 4:2 (основное и дополнительное время завершились без голов). После выявления фаворита матча футболисты и тренеры спешно покинули газон из-за гнева болельщиков. Они были вынуждены эвакуироваться в подтрибунные помещения.

Чуть позже ситуацию удалось взять под контроль. Однако участие в этом пришлось принять сотрудникам полиции. Главный тренер «Рейнджерс» Дэнни Рель и его коллега из «Селтика» Мартин О'Нил уже осудили действия болельщиков. Шотландская футбольная ассоциация объявила о начале расследования инцидента. О пострадавших не сообщается.

