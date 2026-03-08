«Зенит» упустил победу в Оренбурге и потерял лидерство «Зенит» проиграл «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:1

Петербургский «Зенит» на выезде уступил «Оренбургу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу, сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме «Зенит» открыл счет благодаря голу Александра Соболева на 12-й минуте. Во втором тайме «Оренбург» переломил ход игры: Эмил Ценов сравнял счет на 62-й минуте, а Евгений Болотов принес хозяевам победу на 86-й. «Зенит» не реализовал два пенальти: на 9-й минуте Густаво Мантуан пробил мимо ворот, а в компенсированное время переиграть вратаря не сумел Андрей Мостовой.

Это второе поражение «Зенита» в сезоне. В последний раз команда проигрывала 9 августа, уступив «Ахмату». «Зенит» с 42 очками уступил «Краснодару» (43 очка) и потерял лидерство в турнирной таблице. «Оренбург» одержал вторую подряд победу, набрал 18 очков и поднялся на 12-е место. В следующем туре «Оренбург» встретится с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» примет московский «Спартак».

Ранее в первом полуфинальном матче Кубка России московский ЦСКА разгромил «Краснодар» со счетом 3:1. Армейцы забили три мяча во втором тайме, реализовав большинство после удаления защитника гостей.