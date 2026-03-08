Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 14:30

«Зенит» упустил победу в Оренбурге и потерял лидерство

«Зенит» проиграл «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:1

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургский «Зенит» на выезде уступил «Оренбургу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу, сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме «Зенит» открыл счет благодаря голу Александра Соболева на 12-й минуте. Во втором тайме «Оренбург» переломил ход игры: Эмил Ценов сравнял счет на 62-й минуте, а Евгений Болотов принес хозяевам победу на 86-й. «Зенит» не реализовал два пенальти: на 9-й минуте Густаво Мантуан пробил мимо ворот, а в компенсированное время переиграть вратаря не сумел Андрей Мостовой.

Это второе поражение «Зенита» в сезоне. В последний раз команда проигрывала 9 августа, уступив «Ахмату». «Зенит» с 42 очками уступил «Краснодару» (43 очка) и потерял лидерство в турнирной таблице. «Оренбург» одержал вторую подряд победу, набрал 18 очков и поднялся на 12-е место. В следующем туре «Оренбург» встретится с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» примет московский «Спартак».

Ранее в первом полуфинальном матче Кубка России московский ЦСКА разгромил «Краснодар» со счетом 3:1. Армейцы забили три мяча во втором тайме, реализовав большинство после удаления защитника гостей.

ФК Зенит
Оренбург
футболисты
победы
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Гладков раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на авто
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.