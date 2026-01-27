Ракета разнесла 50 домов, 80 раненых, 15 погибших: ВСУ атакуют РФ 27 января

За прошедшие сутки над территорией России сбиты 29 украинских БПЛА. В Брянской области обломками ракеты разрушены более 50 домов. Под Белгородом погиб мирный житель. Почти 1,3 миллиона жителей РФ на прошлой неделе столкнулись с перебоями в электроснабжении. В Свердловской области задержаны три россиянина, планировавших совершить теракт на железной дороге. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.ю

Почти 30 БПЛА уничтожены над регионами России за сутки

За прошедшие сутки над территорией России были сбиты 29 украинских беспилотников. В течение пяти часов, с 15:00 до 20:00, дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Семь из них сбили над Белгородской областью, еще три — над Крымом.

Также силы ПВО в течение ночи ликвидировали в небе над Россией 19 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватория Азовского моря.

Так, девять БПЛА удалось уничтожить над территорией Курской области, пять — над Краснодарским краем, три — над Азовским морем. По одному украинскому дрону было сбито над территориями Орловской и Белгородской областей, уточнили в Минобороны.

Обломки ракеты повредили более 50 домов в Брянской области

ВСУ атаковали дроном-камикадзе машину скорой помощи в селе Чуровичи Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате атаки автомобиль поврежден осколками и поражающими элементами. На месте работают оперативные и экстренные службы», — отметил он.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Также Богомаз рассказал об уничтожении над регионом украинской зенитно-управляемой ракеты С-200. Губернатор заявил, что ее обломки упали на жилые дома. В результате, уточнил он, четыре частных дома полностью разрушены, еще более 50 частично повреждены, а в двух многоэтажках выбило окна.

«Одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Мирный житель погиб в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Также глава региона сообщил о раненых.

«В Шебекино в результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждена кровля надворной постройки и посечен фасад частного дома», — рассказал Гладков.

В Минобороны не комментировали последствия атак ВСУ на Белгородскую область.

ВСУ 47 раз за сутки обстреляли Курскую область

За прошедшие сутки над территорией Курской области сбиты 27 БПЛА различных типов, отчитался в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. Также, по его словам, ВСУ 47 раз применили артиллерию по отселенным районам.

«11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района посечены осколками ворота, забор, фасад дома, повреждены два автомобиля. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждены пять автомобилей, из-за падения обломков было частично нарушено электроснабжение», — сказал Хинштейн.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. В Минобороны эти сведения не комментировали.

Беспилотник повредил газопровод в Запорожье

За прошедшие сутки зарегистрировано пять атак ВСУ на населенные пункты Запорожской области, рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что один человек получил ранения.

«В селе Басань Пологовского муниципального округа украинский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю ВАЗ-2110. Пострадал мужчина 1973 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно», — написал губернатор.

Балицкий добавил, что в Васильевском муниципальном округе зафиксированы четыре атаки БПЛА, обошлось без пострадавших, повреждения получили две машины.

«В селе Зеленый Гай вражеский беспилотник ударил по частному жилому сектору — повреждены газопровод, два частных дома, гараж и два автомобиля с последующим возгоранием. Пожар ликвидирован на общей площади 208 квадратных метров», — добавил он.

Более 80 россиян получили ранения за неделю

Почти 1,3 миллиона жителей субъектов РФ на прошлой неделе столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за ударов ВСУ по объектам энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов», — отметил он.

Мирошник сообщил, что особенно пострадали из-за отключений электроэнергии жители ДНР и Брянской области. Также, по его словам, напасть коснулась ЛНР и Запорожской области.

Помимо этого, посол МИД РФ рассказал, что за минувшую неделю более 80 россиян получили ранения при ударах ВСУ, 15 человек погибли. По его словам, среди пострадавших четыре ребенка.

«Наибольшее число пострадавших мирных жителей за этот период зафиксировано в Белгородской, Херсонской областях, Запорожской области, Республике Адыгея», — констатировал он.

Мирошник добавил, что 87% пострадавших получили травмы при ударах украинских БПЛА, 87 человек из общего числа погибли или ранены в результате обстрелов.

Последствия атаки беспилотников ВСУ в ауле Новая Адыгея в Тахтамукайском районе. В результате атаки загорелся многоквартирный жилой дом, огонь распространился на парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Трое мужчин пытались совершить теракт в Свердловской области

В Свердловской области задержали трех россиян, планировавших совершить теракт на железной дороге, передает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб.

«Задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанные связались с кураторами в Telegram, где им дали задание совершить теракт на железной дороге.

Читайте также:

Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января

Самое секретное оружие России и США. Кто получил его первым, у кого лучше

Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби