Бывший испанский военный заявил о «тактическом отступлении» Украины

Украина перешла в «тактическое отступление», заявил бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии. Он пояснил, что ВСУ несут потери и теряют позиции.

Военнослужащий добавил, что точные данные по украинским потерям не раскрываются. Однако очевидно, что там устрашающие цифры, которые вполне могут насчитывать «одно или два поколения людей в стране», подчеркнул он.

Военэксперт ответил, почему Сырский не сможет ослабить наступление России

Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступление России в зоне специальной военной операции из-за вероятного замедления передачи разведданных от США, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов, комментируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского о планах снизить наступательный потенциал ВС РФ. Собеседник не исключил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия обсуждала вопрос приостановки американской помощи Украине.

Военэксперт подчеркнул, что США не хотят выступать стороной конфликта и могли решиться на приостановку помощи ВСУ. Он также добавил, что главнокомандующий украинской армии Александр Сырский не принимает решения самостоятельно, а подконтролен экс-командующему Первой армии США Антонио Агуто.

Украине отказали в покупке Storm Shadow

Франция выступает против проекта системы, которая упростит приобретение Украиной британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, сообщают британские СМИ. Речь идет о кредите ЕС в €90 млрд.

Журналисты уточнили, что коалиция из 11 стран ЕС предложила поменять правила, чтобы Киев мог использовать кредит на покупку британского вооружения. Париж же уверен, что эти средства должны быть потрачены внутри Евросоюза.

Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России

Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов сдался в плен в Запорожской области, передают СМИ. В материале говорится, что сейчас мужчина в безопасности. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащий рассказал, что служить в контрразведке начал в 2014 году. Также он добавил, что в плен попал в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ на территории Запорожской области.

В Госдуме назвали главную проблему Украины

Насильственная мобилизация и другие вопиющие случаи нарушения законов на Украине объясняются тем, что республикой управляют люди с душевными расстройствами, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, жизнь украинцев становится «кошмарно плохой».

Он подчеркнул, что проблемы украинского руководства влияют на все происходящее со страной и ее населением.

Украинские врачи калечили российских военнопленных

Украинские врачи целенаправленно калечили российских военнослужащих, попавших в плен, заявил следователь по особо важным делам военного управления Следственного комитета России по Южному военному округу Сергей Мазур, выступая в рамках Международных Рождественских чтений. По его словам, медики также оперировали солдат без наркоза.

Он сравнил украинских врачей с нацистами, проводившими опыты над узниками концлагерей. По словам Мазура, он лично видел тела российских военнопленных со следами пыток. Следователь также напомнил, что в России вынесены приговоры в отношении более тысячи украинских солдат за убийство мирных жителей.

