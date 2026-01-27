Париж отказался помогать Украине в покупке Storm Shadow Telegraph: Париж не поддержал покупку Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС

Франция выступает против проекта системы, которая упростит приобретение Украиной британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, сообщает издание Telegraph. Речь идет о кредите ЕС в 90 млрд евро.

Франция выступает против попыток упростить для Украины закупку британских ракет Storm Shadow, — сказано в материале.

Журналисты уточнили, что коалиция из 11 стран ЕС предложила поменять правила, чтобы Киев мог использовать кредит на покупку британского вооружения. Париж же уверен, что эти средства должны быть потрачены внутри Евросоюза.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобритания готовится разработать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall с дальностью полета до 300 миль (480 км). По данным газеты, ракеты будут оснащены боеголовками массой 200 кг.

Тем временем Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что украинские подразделения начали эксплуатацию мобильного зенитного комплекса Tempest, тайно переданного США. Комплекс представляет собой легкое багги, оснащенное пусковой установкой для двух ракет. Ранее система демонстрировалась лишь на выставке AUSA в Вашингтоне в октябре 2025 года.