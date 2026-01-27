Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 02:58

Париж отказался помогать Украине в покупке Storm Shadow

Telegraph: Париж не поддержал покупку Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС

Storm Shadow Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Франция выступает против проекта системы, которая упростит приобретение Украиной британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, сообщает издание Telegraph. Речь идет о кредите ЕС в 90 млрд евро.

Франция выступает против попыток упростить для Украины закупку британских ракет Storm Shadow, — сказано в материале.

Журналисты уточнили, что коалиция из 11 стран ЕС предложила поменять правила, чтобы Киев мог использовать кредит на покупку британского вооружения. Париж же уверен, что эти средства должны быть потрачены внутри Евросоюза.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобритания готовится разработать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall с дальностью полета до 300 миль (480 км). По данным газеты, ракеты будут оснащены боеголовками массой 200 кг.

Тем временем Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что украинские подразделения начали эксплуатацию мобильного зенитного комплекса Tempest, тайно переданного США. Комплекс представляет собой легкое багги, оснащенное пусковой установкой для двух ракет. Ранее система демонстрировалась лишь на выставке AUSA в Вашингтоне в октябре 2025 года.

Украина
Франция
ракеты
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали обманывать россиян под видом записи к врачу
США подняли пошлины на товары из Южной Кореи
Москву ждет резкое похолодание
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
ТЦК придумали необычный способ отлавливать мужчин
Фон дер Ляйен вписалась за Зеленского и опозорилась: в чем ее обвинили
Париж отказался помогать Украине в покупке Storm Shadow
Американский самолет-разведчик засветился неподалеку от Мурманска
Свидетель назвал кураторов строительства фортификаций в Курской области
SHOT сообщил, что в Курске слышны взрывы
Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда
Стало известно, когда президент Сирии увидится с Путиным
Белые стреляют в белых: беспорядки в США вышли на новый уровень, что дальше
Имущество депутата Госдумы и бывшего парламентария арестовали в Сочи
Самолеты пропали над российским регионом
Депутаты Рады заговорили об изменении позиции по Донбассу
Над Киевом заметили разведывательный беспилотник
В ФРГ заявили, что больше не передадут Украине Patriot
В Финляндии высказались об отказе Европы от российского газа
Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей бывшей помощницы
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.