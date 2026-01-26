Удар по «сердцу» ВСУ, «Бургэд» рвется в бой: новости СВО на вечер 26 января

Российские военные вспороли энергетическое «сердце» украинских войск, удар баллистической ракетой «Орешник» стал настоящим шоком для Запада, а тем временем в Бурятии пообещали начать поставки в ВС РФ новейших дронов уже в этом году. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 января, читайте в материале NEWS.ru.

Российская артиллерия вспорола энергетическое «сердце» ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России за минувшие сутки вспороли энергетическое «сердце» украинских войск, поразив объекты энергоинфраструктуры, которые использовались для обеспечения работы ВСУ. В ведомстве уточнили, что значительная часть атак также пришлась на места размещения военных и наемников в 142 районах.

Отмечалось, что с начала спецоперации российские войска уничтожили значительный объем украинской техники: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 126 беспилотников и 646 зенитных ракетных комплексов. Под удар попали 27 324 танка и других бронемашин, 1651 установка реактивной артиллерии, 32 845 орудий и минометов, а также 52 846 единиц военной автомобильной техники.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинских вооруженных сил. Также были уничтожены две управляемых авиационных бомбы.

При этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщал, что энергообъекты и школа оказались повреждены в результате ударов украинских беспилотников по региону. По его словам, ВСУ выпустили по ЛНР не менее 10 дронов.

Губернатор уточнил, что при детонации дрона были выбиты окна, также повреждена кровля здания. Обошлось без жертв и пострадавших. Восстановительные работы начнутся сразу после отмены угрозы повторных атак ВСУ и обеспечения безопасных условий для специалистов, добавил Пасечник.

Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в марте или апреле. По его словам, более ранние сроки невозможны из-за комплекса военных и политических причин, включая количественный и качественный состав ВСУ, а также отсутствие необходимых, в том числе сугубо тактических возможностей.

Попов добавил, что серьезным сдерживающим фактором выступят весенние погодные условия. Он отметил, что в этом году снежный покров на Украине очень мощный, и независимо от того, будет ли весна ранней и затяжной или поздней, но мгновенной, водный баланс на поверхности грунта сохранится. По его оценкам, земля будет сильно насыщена водой, что сделает движение бронетехники невозможным, а автомобилей — крайне затруднительным вне основных асфальтированных или бетонных дорог, которых не хватает как ВС РФ, так и ВСУ. Генерал резюмировал, что украинские военные осознают отсутствие возможности для реально крупного контрнаступления в данный момент, указав также на морально-психологический разлад внутри их подразделений и политического истеблишмента.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Попов также добавил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать Запорожскую атомную электростанцию на фоне переговоров Киева и Москвы. По его словам, на данный момент ЗАЭС поддерживается в работоспособном состоянии в нейтральном режиме.

Он заверил, что за этим объектом ведется жесткое и внимательное наблюдение. Эксперт также подчеркнул, что даже если ВСУ заявят о прекращении атак и намерении соблюдать все требования, степень доверия к ним останется нулевой, и тактика ведения обороны и охраны особо важных объектов изменена не будет.

Удар «Орешником» по Украине ошеломил Запад

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обратил внимание, что удар с применением ракетного комплекса «Орешник» по одному из военных объектов на Западной Украине вызвал ошеломляющую реакцию Запада. По его словам, речь идет как о военнослужащих, так и о политиках. Зарубежные специалисты также признали, что им нечего противопоставить данному оружию, добавил глава СВР.

Националист рассказал, что сделал с раненым российским солдатом

Темнокожий боец украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Даниэль Жарков сознался в убийстве раненого российского военнослужащего. Преступление произошло в частном доме под Димитровом в ДНР, который боевики использовали в качестве своей позиции.

Наемник рассказал, что ему и его соратникам передали координаты этого дома, отметив, что там есть погреб. Они провели в укрытии несколько дней, скрываясь в жилище пожилой женщины. С 31-го на 1-е число в дом зашел российский солдат. Украинцы подстрелили его, а Жаркова попросили добить, и тот ударил его ножом.

Боец также упомянул, что хозяйка дома, пенсионерка, стала свидетельницей произошедшего. По его словам, женщина, увидев происходящее, ушла в соседнее помещение, чтобы не наблюдать за расправой.

Бурятия будет делать для нужд СВО смертоносные дроны

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что поставки российским военнослужащим в зону специальной военной операции новой модели FPV-дронов под названием «Бургэд» начнутся в текущем году. Руководитель региона добавил, что данный беспилотник обладает повышенной грузоподъемностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Читайте также:

Поражения вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВСУ российскими военными попали на видео

Украинские националисты сдались в плен под Димитровом

ВСУ атаковали машину ЖКХ в одном из российских регионов