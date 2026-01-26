Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 13:26

ВСУ атаковали машину ЖКХ в одном из российских регионов

Балицкий: ВСУ атаковали машину ЖКХ в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ атаковали автомобиль ЖКХ в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, спецтехника была повреждена, никто не пострадал.

Обстрелян автомобиль службы жилищно-коммунального хозяйства. В результате атаки спецтехника получила повреждения, — написал Балицкий.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что энергообъекты и школа оказались повреждены в регионе в результате ударов украинских беспилотников. Он отметил, что ВСУ выпустили по республике не менее 10 БПЛА. Глава республики добавил, что при детонации дрона были выбиты окна, также повреждена кровля здания. Обошлось без жертв и пострадавших.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. В результате никто не пострадал. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей. Он рассказал, что противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети.

