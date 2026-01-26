«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА

«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА Пасечник: энергообъекты и школа были повреждены при ударах дронов ВСУ

Энергообъекты и школа оказались повреждены в ЛНР в результате ударов украинских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ выпустили по республике не менее 10 БПЛА.

В поселке Юбилейное вражеский дрон ударил по одной из школ. Он упал во дворе на спортивной площадке. Учебное учреждение переведено на дистанционное обучение, — подчеркнул Пасечник.

Он уточнил, что при детонации дрона были выбиты окна, также повреждена кровля здания. Обошлось без жертв и пострадавших. Восстановительные работы начнутся сразу после отмены угрозы повторных атак ВСУ и обеспечения безопасных условий для специалистов, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области. Как отметили в Министерстве здравоохранения региона, в этот момент в салоне находился пациент, которого везли в больницу. В результате был ранен водитель.

До этого украинские военные атаковали населенные пункты Белгородской области. Противник задействовал 64 беспилотника и 24 боеприпаса. В результате взрыва беспилотника в городе Шебекино получила ранения местная жительница, ее экстренно госпитализировали.