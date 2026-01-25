Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 07:44

В Херсонской области оценили масштабы ущерба от обстрелов ВСУ

Сальдо: ВСУ причинили Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины, регулярно обстреливающие Херсонскую область, причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети. При этом оценка урона продолжается.

Речь идет о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно — подсчеты продолжаются, и каждый новый обстрел, к сожалению, увеличивает этот ущерб, — сказал Сальдо.

По подсчетам Министерства обороны, в ночь на 25 января средства противовоздушной обороны сбили над Россией более 50 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглись шесть регионов страны.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник прокомментировал массированную атаку ВСУ на Белгород, предположительно из HIMARS. Он заявил, что цель обстрела — придание особого фона переговорам в Абу-Даби.

