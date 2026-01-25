Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 00:49

Мирошник рассказал, для чего Украина атаковала Россию во время переговоров

Мирошник: Киев атаками формирует соответствующий фон переговорам в Абу-Даби

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Цель обстрела Белгорода ВСУ — придание особого фона переговорам в Абу-Даби, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в Telegram-канале. Так он прокомментировал массированную атаку, предположительно, из HIMARS.

Очень похоже, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского создает «соответствующий» фон переговорам в Абу-Даби, — написал Мирошник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

Тем временем три сотрудника Алешковской больницы погибли при атаке ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области, о чем рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Он назвал удар преступлением против человечности.

Также пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, с 23:00 по московскому времени 21 января до 07:00 22 января были уничтожены 14 БПЛА: четыре — сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью.

