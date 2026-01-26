Обломки украинского БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани

Три дома повреждены в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там передали, что никто не пострадал.

Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани. Во всех случаях пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников в трех домах выбило окна, в одном из них также повреждена кровля, — говорится в публикации.

На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов. В одном из домов поврежден навес, во втором разбиты стекла в окнах.

Также фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, как утончили в оперативном штабе Краснодарского края. Один человек получил ранения, его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. На территории предприятий произошли возгорания. Их в настоящий момент ликвидируют.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей. По его словам, противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети.