Ликвидация важных офицеров и прорыв на фронте: новости СВО к утру 26 января

ВС РФ ликвидировали несколько офицеров ВСУ из спецназа «Омега», фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовых групп ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 25 января, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ освободили за неделю

Российские военные освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за прошедшую неделю: два в Харьковской области и по одному в ДНР и Запорожской области, уточняется в материале.

Кроме того, за период с 12 по 18 января были освобождены пять населенных пунктов, добавили журналисты. Они указали, что российские военные смогли провести успешную работу в двух пунктах в Запорожской области и ДНР и в одном в Сумской области.

В ДНР ликвидированы важные офицеры спецназа ВСУ

ВС РФ ликвидировали несколько офицеров ВСУ из спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что все они были уничтожены в ДНР и Харьковской области.

В ДНР ликвидирован начальник связи центра специального назначения «Омега» младший лейтенант Андрей Марков, добавили в источнике. На территории Харьковской области был уничтожен начальник 2-й погранзаставы лейтенант Владислав Мисько.

ВС РФ продвигаются по всей линии фронта

Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он также отметил ускоренное развитие отечественного военно-промышленного комплекса и устойчивость экономики страны.

Нарышкин подчеркнул, что наиболее важным фактором является поддержка российским обществом политики президента России Владимира Путина. Общество, по его словам, поддерживает и действия российской армии на передовой.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Один человек пострадал при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Один человек получил ранения. В ведомстве отметили, что на территории предприятий произошли возгорания.

Кроме того, три дома были повреждены. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов. В одном из домов поврежден навес, во втором разбиты стекла в окнах.

«Запад» отразил контратаку штурмовиков ВСУ у Осиново

Подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осиново в Купянском районе Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, ликвидированы до пяти украинских военнослужащих.

Также, как отметил военнослужащий, противник потерял пять минометов, восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ, 41 пункт управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 43 тяжелых боевых квадрокоптера.

Медведев раскрыл, чем могла обернуться атака ВСУ на резиденцию Путина

Атака БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара спецоружием, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, такие маневры очень опасны.

Он уточнил, что Европа регулярно провоцирует Россию на жесткие решения. Раньше этим же занимались и США, добавил Медведев, такая стратегия наблюдалась при администрации экс-президента Штатов Джо Байдена.

