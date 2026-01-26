Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там добавили, что один человек получил ранения.

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни, — сказано в публикации.

В ведомстве отметили, что на территории предприятий произошли возгорания. Их в настоящий момент ликвидируют.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей. По его словам, противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети. При этом оценка урона продолжается.

Кроме того, в Следственном комитете РФ сообщили о начале расследования после удара ВСУ по Адыгее, где пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних. Сотрудники ведомства займутся установлением всех деталей случившегося и лиц, причастных к инциденту. Позже сообщалось, что на месте удара были найдены фрагменты человеческого тела.