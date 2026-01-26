Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 05:30

Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани

Человек пострадал из-за падения обломков БПЛА на Славянск-на-Кубани

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там добавили, что один человек получил ранения.

Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни, — сказано в публикации.

В ведомстве отметили, что на территории предприятий произошли возгорания. Их в настоящий момент ликвидируют.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей. По его словам, противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети. При этом оценка урона продолжается.

Кроме того, в Следственном комитете РФ сообщили о начале расследования после удара ВСУ по Адыгее, где пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних. Сотрудники ведомства займутся установлением всех деталей случившегося и лиц, причастных к инциденту. Позже сообщалось, что на месте удара были найдены фрагменты человеческого тела.

Славянск-на-Кубани
раненые
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты предложили перенести изменения в правила поступления в вузы
Юрист ответил, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъездах
«Уйти в отставку»: главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву
В двух городах России будет бесплатно работать общественный транспорт
Обломки украинского БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани
Почему снится дождь: секреты подсознания раскрыты
Прорыв у Константиновки и разгром Starlink: успехи ВС РФ к утру 26 января
МИД Ирана обвинил западные медиа во лжи о погибших на протестах
Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани
Юрист раскрыл, можно ли вернуть подарки после расставания
Частный самолет разбился при взлете в США
Минимальные для поступления баллы ЕГЭ увеличились по пяти предметам
Стоимость золота достигла исторического максимума
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 января
К чему снится один и тот же человек: тайны подсознания
Паром с 350 пассажирами на борту затонул на Филиппинах
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.