30 ноября 2025 в 08:46

На Кубани украинский БПЛА повредил два дома

В Славянске-на-Кубани украинский дрон повредил два дома

ВС Украины
В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае жилой дом поврежден после атаки украинского беспилотника, сообщил оперативный штаб региона. В результате инцидента пострадавших среди населения нет.

Ущерб нанесен частному дому в садоводческом товариществе, он получил серьезные повреждения из-за падения обломков. Также повреждения зафиксированы в многоквартирном доме, где фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах. Кроме того, на территории Славянского НПЗ была повреждена газовая труба, однако возгорания не произошло.

По каждому адресу на месте работают оперативные службы, — добавили в штабе.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 30 ноября силы ПВО ликвидировали 16 украинских БПЛА, которыми были атакованы города Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы. В результате атаки на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске вспыхнул пожар.

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

