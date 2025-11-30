Раскрыты последствия ночной атаки украинских дронов на Ростовскую область

Ночью в Ростовской области под ударом украинских беспилотников оказались Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства ПВО ликвидировали 16 украинских БПЛА. Никто не пострадал.

За ночь воздушной атаке врага подверглись Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. По данным Минобороны РФ, над Ростовской областью уничтожено и перехвачено 16 БПЛА. По оперативным докладам, никто из людей не пострадал, — отметил он.

По словам Слюсаря, в результате атаки на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске вспыхнул пожар. Возгорание на площади 50 квадратных метров было оперативно ликвидировано.

Утром 30 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Еще шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.