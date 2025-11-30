ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 33 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки ВСУ в ночь на 25 ноября в больнице скончалась пожилая женщина. Она стала четвертой погибшей. Ранее стало известно о трех жертвах атаки и 10 раненых. Глава региона заявил, что власти окажут помощь семье россиянки.