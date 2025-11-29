Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до четырех

В результате атаки ВСУ на Ростовскую область в ночь на 25 ноября в больнице скончалась пожилая женщина, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Она стала четвертой погибшей. Ранее сообщалось о 3 жертвах атаки и 10 раненых.

Утром 25 ноября 76-летнюю пациентку с серьезными травмами доставили в больницу Ростова. Несмотря на все усилия медицинского персонала, направленные на стабилизацию ее состояния, организм женщины не смог справиться.

Глава региона заявил, что власти окажут помощь семье погибшей. Он подчеркнул, что вопрос поддержки этой семьи, а также семей других раненых и пострадавших находится под его личным контролем.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Таганроге беспилотник атаковал многоквартирный дом и общежитие техникума. Жителей общежития эвакуировали в пункт временного размещения в ближайшей школе. Также сгорел частный дом.

До этого глава региона сообщал, что силы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Дроны были нейтрализованы в Чертковском, Октябрьском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, а также в Шахтах и Таганроге. Никто не пострадал, в Шахтах повреждены автомобили и дома, жильцы эвакуированы и вернулись после проверки.