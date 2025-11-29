Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Таганрог В Таганроге при атаке беспилотника повреждены многоквартирный дом и общежитие

Дома и общежитие повреждены в результате атаки БПЛА на Таганрог, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, жителей эвакуируют из общежития в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Также сгорел частный дом.

В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий, — отметил Слюсарь.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украину в ближайшее время ждет неотвратимое возмездие за массированную атаку БПЛА на южные регионы России. По его словам, последние атаки доказывают террористическую сущность украинского государства.

До этого, 24 ноября, сообщалось, что за неделю силы противовоздушной обороны России ликвидировали 570 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей. Статистические данные демонстрируют систематический характер попыток проникновения в воздушное пространство России.