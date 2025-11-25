День матери
25 ноября 2025 в 18:25

Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России

Депутат Колесник предупредил Украину о возмездии за атаку БПЛА по южным регионам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Украину в ближайшее время ждет неотвратимое возмездие за массированную атаку БПЛА по южным регионам России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, это доказывает террористическую сущность украинского государства.

Оно сейчас пытается как-то навести панику в наших тылах, как-то население напугать или поднять его на какие-то протестные акции, но кроме злости и желания скорее победить это ничего не вызывает ни у наших воинов, ни у нашего мирного населения, — отметил Колесник.

До этого глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион в ночь на 25 ноября подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак дронами со стороны ВСУ. Он уточнил, что ранения получили шесть жителей края, повреждения — не менее 20 домов и зданий.

Утром 24 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь — над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.

Андрей Колесник
Украина
атаки
возмездие
