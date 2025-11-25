День матери
25 ноября 2025 в 08:07

Кондратьев назвал атаку на Краснодарский край одной из самых массированных

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Краснодарский край в ночь на 25 ноября подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак дронами со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В своем Telegram-канале он уточнил, что ранения получили шесть жителей края, повреждения — не менее 20 домов и зданий.

Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. <...> С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь, — добавил политик.

Самая сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждено не менее 14 жилых домов, а четверо пострадавших получают помощь от медиков. В селе Кабардинка были повреждены частные дома, один человек госпитализирован. Незначительные повреждения зафиксированы в домах Краснодара и частном доме в Динском районе. В Туапсе ночью произошел пожар на крыше многоквартирного дома, который уже локализован. Там же осколками был ранен охранник, он отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей.

