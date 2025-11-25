Кондратьев раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Краснодар

Во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его информации, повреждены несколько домов и офисное здание. По всему региону ранены шесть человек.

Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. <…> Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, — написал Кондратьев.

По всему краю повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка, отметил губернатор, складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.

Кондратьев подчеркнул, что с раннего утра во всех подвергшихся атаке районах начнут работать комиссии по оценке ущерба. Он также поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный дом в Новороссийске оказался ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Помимо этого, осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили.